الأهلي يقرر إيقاف خيري حتى نهاية الموسم

قرر علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي، إيقاف أحمد خيري لاعب الوسط حتى نهاية الموسم وتغريمه 150 ألف جنيه.

وعلم FilGoal.com أن خيري توجه إلى الجهاز الفني عقب مباراة سيوي سبور الإيفواري في الكونفدرالية، مستفسرا بشكل غير لائق عن سبب عدم مشاركته.

وهو التصرف الذي دفع عبد الصادق لفرض العقوبات المذكورة أعلاه، مع تهديد اللاعب بالاستغناء عنه في حال التصرف مجددا بشكل غير لائق.

وتعادل الأهلي يوم الأحد مع مضيفه سيوي سبور 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

يُذكر أن خيري انضم إلى المارد الأحمر يناير الماضي، وظل فترة غائبا عن المشاركة بسبب معاناته من إصابة في الظهر.