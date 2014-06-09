يوسف: الأهلي يحتاج مدربا وطنيا .. وسيفوز بالدوري

أوصى محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، مجلس إدارة القلعة الحمراء بأن المدرب الوطني هو الأصلح للفريق خلال الفترة القادمة.

وبرر يوسف اعتقاده: "المدير الفني المصري هو الأصلح خلال الفترة القادمة، لأن حلوله أسرع، وسيكون أكثر تفهمًا لأوضاع الفريق في ظل الأزمات الأخيرة".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "تحديد المدرب القادم سواء مصري أو أجنبي حق أصيل لمجلس الإدارة، ولكن مناقشة هذا الملف وسط الموسم يضر بالفريق والجهاز الفني".

وتابع: "فتحي مبروك حقق نتائج جيدة في كأس الكونفدرالية، ولا بد أن يتم حسم الأمر أو تأجيله حتى لا يتأثر الجهاز الفني سلبيًا".

وأتم محمد يوسف: "رغم كل هذه الصعوبات .. الأهلي سيفوز بالدوري".