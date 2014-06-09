العشري متردد في الرحيل عن أهلي بنغازي

لا يزال طارق العشري المدير الفني لأهلي بنغازي مترددًا في حسم تجديد عقده الذي انتهى مع النادي الليبي.

وقال العشري: "أتعرض لضغوط عائلية للعودة إلى مصر، خوفًا على حياتي من سوء الأحوال الأمنية في ليبيا".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "ولكن بالنسبة لي، أتمنى استكمال مشواري مع الفريق، حيث أتطلع لتحقيق إنجاز في دوري أبطال أفريقيا".

وحول وجود مفاوضات لتدريبه الأهلي أو الاتحاد السكندري، رد طارق العشري: "لا توجد مفاوضات رسمية، وكلها مجرد اجتهادات صحفية".

وأتم: "سأحسم قراري بعد انتهاء أجازتي في مصر لمدة 15 يومًا".