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العشري متردد في الرحيل عن أهلي بنغازي

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العشري متردد في الرحيل عن أهلي بنغازي العشري متردد في الرحيل عن أهلي بنغازي

لا يزال طارق العشري المدير الفني لأهلي بنغازي مترددًا في حسم تجديد عقده الذي انتهى مع النادي الليبي.

وقال العشري: "أتعرض لضغوط عائلية للعودة إلى ، خوفًا على حياتي من سوء الأحوال الأمنية في ليبيا".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "ولكن بالنسبة لي، أتمنى استكمال مشواري مع الفريق، حيث أتطلع لتحقيق إنجاز في دوري أبطال أفريقيا".

وحول وجود مفاوضات لتدريبه الأهلي أو الاتحاد السكندري، رد طارق العشري: "لا توجد مفاوضات رسمية، وكلها مجرد اجتهادات صحفية".

وأتم: "سأحسم قراري بعد انتهاء أجازتي في مصر لمدة 15 يومًا".

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