بركات: دروجبا ' هجاص '

لم يسلم النجم الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم جالاتا سراي التركي من مداعبات محمد بركات نجم الكرة المصرية المعتزل.

واستعاد بركات عبر برنامجه الإذاعي ذكريات مشادة بينه وبين دروجبا في مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا 2006.

وأضاف بركات: "دروجبا كان يشكك في صحة ركلة الجزاء التي حصلت عليها، وبعدما أضاع أحمد حسن الركلة، جرى نحو وصاح في وجهي بعبارات عديدة بالإنجليزية".

وأتم بركات: "رغم قوة دروجبا الجسمانية، ولكن لم أخف منه، لأنه هجاص".

وحسم "الفراعنة" هذا اللقاء بركلات الترجيح في استاد القاهرة ليتوجوا باللقب الإفريقي للمرة الخامسة.