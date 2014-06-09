ماذا قال ميدو للاعبي الزمالك عقب مباراة مازيمبي

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أنه قد اجتمع بلاعبي فريقه من أجل غلق ملف مباراة مازيمبي تماما والتركيز على مباراة الشرطة المصيرية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مصيرية مع اتحاد الشرطة لا يملك فيها سوى الفوز من أجل الصعود للدورة الرباعية.

وقال ميدو في تصريحات صحفية من الكونجو "اجتمعت مع لاعبي الزمالك واتفقنا على غلق ملف مباراة مازيمبي والتركيز على مباراة الشرطة".

وأضاف "اللاعبون يعرفون أنه لا بديل عن الفوز وأن الهزيمة من مازيمبي يجب ألا تؤثر على الأداء بشكل سلبي أمام اتحاد الشرطة".

وكان الزمالك قد تلقى خسارة ثانية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا تذيل على إثرها مجموعته برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.