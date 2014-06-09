أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماذا قال ميدو للاعبي الزمالك عقب مباراة مازيمبي

Google+ Print
ماذا قال ميدو للاعبي الزمالك عقب مباراة مازيمبي ماذا قال ميدو للاعبي الزمالك عقب مباراة مازيمبي

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أنه قد اجتمع بلاعبي فريقه من أجل غلق ملف مباراة مازيمبي تماما والتركيز على مباراة الشرطة المصيرية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مصيرية مع اتحاد الشرطة لا يملك فيها سوى الفوز من أجل الصعود للدورة الرباعية.

وقال ميدو في تصريحات صحفية من الكونجو "اجتمعت مع لاعبي الزمالك واتفقنا على غلق ملف مباراة مازيمبي والتركيز على مباراة الشرطة".

وأضاف "اللاعبون يعرفون أنه لا بديل عن الفوز وأن الهزيمة من مازيمبي يجب ألا تؤثر على الأداء بشكل سلبي أمام اتحاد الشرطة".

وكان الزمالك قد تلقى خسارة ثانية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا تذيل على إثرها مجموعته برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع