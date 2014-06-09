النائب العام يأمر بتحقيقات موسعة فى وقائع التحرش بميدان التحرير

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الاثنين، بحبس المتهمين بالتحرش بسيدة وابنتها بميدان التحرير التى وقعت منذ خمسة أيام أثناء الاحتفال بإعلان نتيجة فوز المشير السيسي برئاسة البلاد، كما أمر بإجراء تحقيقات موسعة فى وقائع تحرش مؤسفة أخرى تعرضت لها بعض الفتيات فى ميدان التحرير أمس في الاحتفالات بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتلقت النيابة العامة، اليوم 9 يونيو، إخطارًا من قسم شرطة قصر النيل بأن الالاف من المواطنين احتشدوا بميدان التحرير للاحتفال بنتائج الانتخابات وتعرض بعض الفتيات للتحرش فى أماكن متفرقة من الميدان.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور فى هذه الوقائع، وكشفت التحقيقات الأولية ان بعض العناصر الإجرامية استغلت زحام المواطنين ووجود بعض الفتيات ضمن آلاف الشباب المتواجدين داخل الميدان وتحرشوا ببعضهم ومزقوا ملابسهن فى محاولة من الجناة لإفساد مظاهر الاحتفال بالاستحقاقات السياسية.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات، وسؤال المجنى عليهم، وعرضهن على الطب الشرعى لبيان مابهم من إصابات.