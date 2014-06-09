القوى الوطنية تستنكر تجاهل محافظ الدقهلية عدم دعوتها لحفل تنصيب السيسى

استنكر هشام لطفى المتحدث باسم لجنة التسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والوطنية بالدقهلية الحفل الذى أقيم اليوم بأحد الفنادق الكبرى بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة للاحتفال بتنصيب السيسى رئيساً للجمهورية بحضور محافظ الدقهلية اللواء عمرالشوادفى ،وخلو الاحتفال من الرموز الوطنية والسياسية وإقصار الدعوات على بعض الراغبين فى الترشح لمجلس الشعب القادم وعدم وجود القيادات والرموز الوطنية فى الاحتفال بالإضافة إلى جانب انسحاب الصحفيين من المؤتمر الذى اقتصر على وجبات غذائية فاخرة من قبل بعض رجال.

وتحول حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية الذى دعى له اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية داخل أحد الفنادق اليوم الى معركة وحالة من الشد والجذب بعدما فوجئ الصحفيون بخلو القاعه من رموز العمل الوطنى بالدقهلية وتم طردبعضهم بالقول بأنهم غير مرغوب فيهم بالإضافة إلى غياب أعضاء لجنة الشباب لدعم المشير وامتلاء القاعه برجال أعمال الحزب الوطنى المنحل وشخصيات مغمورة تسعى لعضوية مجلس الشعب ،وتم إعداد لهم غذاء فاخر بالقاعه بحضور عدد من المسؤولين.

وكان المحافظ ،قد عى مكتب العلاقات العامة لديوان المحافظة عدد من الصحفيين بتنظيم احتفالية برعاية المحافظ ولجنة شباب دعم المشير السيسى ولكن اختفى تماماً شباب الحملة الرسمية لدعم المشير عن الاحتفالية ،وظهر المشهد توطيد علاقات لراغبى الترشح بمجلس الشعب ،مما أدى لحالة من الغضب الشديد وسط مطالبات باقالة المحافظ والذى شهدت اليوم ساحة المحافظة وقفات احتجاجية ضده.