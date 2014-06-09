بلاتيني: لن نسمح للاعبين بأن يكونوا ملك لمؤسسات مالية

(إفي): قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الفرنسي ميشيل بلاتيني، اليوم الاثنين إن بعض اللاعبين متعاقدين مع شركات توجد مقرها في "ملاذات ضريبية" ويسيطر عليهم وكلاء مجهولين أو صناديق استثمار"، مضيفا "لا نستطيع أن نسمح بأن يكون اللاعبين ملكا لمؤسسات مالية".

وقال بلاتيني في مقابلة نشرت على موقع (ويفا) "اليوم هناك الكثير من اللاعبين المملوكين لشركات توجد مقرها في ملاذات ضريبية ويسيطر عليهم وكلاء أو صناديق استثمار"،

مضيفا "خلال وقت قصير لا يصبح بإمكانهم السيطرة على مسيرتهم الرياضية، ويتم نقلهم كل عام لتوليد أرباح لأشخاص مجهولين".

وأكد بلاتيني أنه "ضد هذا النموذج تماما"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يمكنه "قبول أن يكون اللاعبين ملكا لمؤسسات مالية"، وأضاف أن "ويفا سيحظر ملكية الطرف الثالث في مسابقاته، بموجب قرار واضح من لجنته التنفيذية".

وأضاف أن تلك ستكون مهمته الرئيسية بالإضافة إلى القضاء على التمييز والتلاعب بالمبارايات.