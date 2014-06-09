قناة التحرير تعتذر وتؤكد: مها بهنسي قصدت فرحة المصريين بالتنصيب وليس التحرش

بعد الهجوم الذى تعرضت له المذيعة “مها بهنسى” بسبب فهم خاطئ لتصريح لها عن وقائع التحرش التى حدثت بميدان التحرير، أصدرت قناة “التحرير” بيانا جاء عنوانه تنويه واعتذار .

> وجاء فى البيان ” تؤكد إدارة قناة التحرير أن ما صدر عن المذيعة مها بهنسي من حديث عن سعادة المصريين، إنما كان تعليقاً على الاحتفالات بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بوقائع التحرش بميدان التحرير ،فإدارة القناة وكافة العاملين فيها، يؤمنون بدولة القانون والمساواة إيمانًا تامًا”.

كما حاولت القناة تصحيح فهم خاطئ عن ما قالته بهنسى وقالت فى البيان “إذا كان البعض قد ربط بين حديث المذيعة ووقائع التحرش، فهو لأمر مؤسف”.

وفى نهاية البيان تقدمت إدارة القناة بالاعتذار الشديد عن هذه الواقعة، وتتضامن مع كل الجمعيات والمؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة، والتي تتصدى لظواهر التحرش في مصر.