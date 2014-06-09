أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قناة التحرير تعتذر وتؤكد: مها بهنسي قصدت فرحة المصريين بالتنصيب وليس التحرش

Google+ Print
قناة التحرير تعتذر وتؤكد: مها بهنسي قصدت فرحة المصريين بالتنصيب وليس التحرش قناة التحرير تعتذر وتؤكد: مها بهنسي قصدت فرحة المصريين بالتنصيب وليس التحرش

بعد الهجوم الذى تعرضت له المذيعة “مها بهنسى” بسبب فهم خاطئ لتصريح لها عن وقائع التحرش التى حدثت بميدان التحرير، أصدرت قناة “التحرير” بيانا جاء عنوانه تنويه واعتذار .
> وجاء فى البيان ” تؤكد إدارة قناة التحرير أن ما صدر عن المذيعة مها بهنسي من حديث عن سعادة المصريين، إنما كان تعليقاً على الاحتفالات بتنصيب الرئيس عبدالفتاح ، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بوقائع التحرش بميدان التحرير ،فإدارة القناة وكافة العاملين فيها، يؤمنون بدولة القانون والمساواة إيمانًا تامًا”.

كما حاولت القناة تصحيح فهم خاطئ عن ما قالته بهنسى وقالت فى البيان “إذا كان البعض قد ربط بين حديث المذيعة ووقائع التحرش، فهو لأمر مؤسف”.

وفى نهاية البيان تقدمت إدارة القناة بالاعتذار الشديد عن هذه الواقعة، وتتضامن مع كل الجمعيات والمؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة، والتي تتصدى لظواهر التحرش في .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»