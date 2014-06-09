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القرموطي تعليقا على حادثة التحرير: التحرش والمعاكسة أصبحا حقاً مكتسباً

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القرموطي تعليقا على حادثة التحرير: التحرش والمعاكسة أصبحا حقاً مكتسباً القرموطي تعليقا على حادثة التحرير: التحرش والمعاكسة أصبحا حقاً مكتسباً

استنكر الإعلامي جابر القرموطي واقعة التحرش التي تعرضت لها أحد الفتيات مؤخراً في التحرير أثناء الاحتفال بفوز المشير عبد الفتاح بمنصب رئيس الجمهورية،قائلاً في حلقة اليوم الإثنين من برنامج “مانشيت” إن :”ماحدث يعبر عن ما وصلنا له من إنحدار في مستوى الأخلاق”.

وأضاف القرموطى أن التحرش ليس ظاهرة فقط ولكنه أصبح “حق مكتسب” للشاب الذي يرى أن المعاكسة والتحرش دليل على الرجولة ولكنها في الحقيقة “سفالة”.

واستعرض القرموطي في بداية حلقة اليوم من “مانشيت” بعض التعليقات من الجمهور ومتابعي البرنامج عبر تويتر والفيس بوك على هذه الحادثة وجميعهم أكدوا أن ما حدث كارثة أخلاقية بكل المقاييس”.

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