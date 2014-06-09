“الأسرة المصرية” تنفذ مشروع لتنمية التعاونيات في أسوان والبحر الأحمر

تحت عنوان الطريق الى الأمام بعد الثورة : فرص عمل لائقة للمرأة فى مصر وتونس نظمت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لقاء تحاورى، حول التعاونيات ودروها فى التنمية الزراعية والمهن الحرفية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر، وذلك بحضور “بدرا علاوة” مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس بمنظمة العمل الدولية، والمهندسة “مفيدة الخولى” وكيل وزارة الزراعة بأسوان، و”إبراهيم جاد الرب” مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان، والدكتورة “سهير المصرى” مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية.

وأشارت “بدرا علاوة”، إلى أن تنفيذ هذه الأنشطة يأتى ضمن مشروع العمل اللائق للمرأة فى أسوان والبحر الأحمر، والذى يهدف إلى خلق فرص عمل لائقة للنساء فى جمهورية مصر العربية، وتعزيز دورهن فى سوق العمل وفى الحوار الاجتماعى، لافتة إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة التقدم الذى تم إنجازه فى تعاونيتى الزراعة والمهن الحرفية.

وأكدت المهندسة مفيدة الخولى، على أن مشاركة مديرية الزراعة فى اللقاء التحاورى، ينبع من اهتمام المديرية بالتعاون كوحدة اقتصادية اجتماعية لتنمية القرى المصرية، وتقديم الخدمات لأهالى هذه القرى وأسرها، مضيفة بأن التفاعل بين المديرية والمزارعين الموجودين يعمل على خلق قيادات طبيعية تساهم فى تنمية المشروعات الموجودة بالقرية.

و قالت الدكتورة سهير المصرى، إن :”الحرفيين يعانون كثيراً من عدم الإلمام بإدارة مشروعات اقتصادية، وهو ما حاولت مؤسسة الأسرة المصرية خلال الستة أشهر الماضية فى العمل على الحد منه، من خلال دعم إشهار 3 تعاونيات (اثنان إنتاجية وثالثة زراعية) لتصبح شركات استثمارية صغيرة يديرها أصحابها من ذوى الممتلكات المحدودة”.

وأضافت المصرى، بأن التحاور اليوم من أجل تأصيل موضوع الشراكة والديمقراطية فى إدارة المنشآت الاقتصادية، تحت مسمى التعاونيات لدعم الاقتصاد المصرى خاصة فى المرحلة المقبلة من تاريخ مصر والتى تتطلب المزيد من الجهد والعمل لتوفير الإنتاج اللازم.