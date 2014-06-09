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علي غزال في ضيافة خالد الغندور في أولي حلقات “بره الصندوق”

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علي غزال في ضيافة خالد الغندور في أولي حلقات “بره الصندوق” علي غزال في ضيافة خالد الغندور في أولي حلقات “بره الصندوق”

 

خالد الغندور يستضيف غزال

يستضيف مساء اليوم الإعلامي ، خالد الغندور، في أولى حلقات برنامج بره الصندوق الذي يذاع علي قناة Ontv live من السبت إلي الخميس في ال 11مساءً اللاعب الدولي علي غزال والمحترف بالدوري البرتغالي.

البرنامج يتابع أهم الأنشطة الرياضية، كما يتناول قضايا الرأى العام ذات الطابع الرياضى.

ويتطرق الغندور فى برنامجة إلى متابعة أشهر الدوريات العالمية؛ للتعليق على مجريات الأحداث الكروية فى العالم.

الغندور يستضيف خلال برنامجة نجوم المستطيل الأخضر من كافة الأندية ويتابع إنتخابات مجالس إدارات الأندية المصرية، ويرصد الأجواء الساخنة والصراعات الداخلية لتلك المجالس.

 

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