أنشيلوتي: ريال مدريد لن يضم أي لاعب قبل نهاية المونديال

(إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنه سينتظر حتى ختام المونديال الذي سينطلق الخميس المقبل لاجراء الصفقات اللازمة لتعزيز صفوف الفريق.

وصرح أنشيلوتي اليوم "لقد تحدثنا بخصوص الأمر ولكن حتى ختام المونديال لن نتخذ أي خطوات، علينا الانتظار وأمامنا وقت لأن السوق سيظل مفتوحا حتى 31 أغسطس".

وأضاف المدرب أثناء مؤتمر لتقديم موقعه الالكتروني "لسنا في عجلة من أمرنا، ليس علينا القيام بالكثير من الأشياء، سننتظر بكل هدوء نهائي المونديال، نحن نتحدث وسنعمل على تحسين هذا الفريق، وهو ليس بالأمر السهل، لأن الفريق جيد للغاية بالفعل".

وتحدث المدير الفني للريال أيضا بخصوص موقف مهاجم الفريق ألبارو موراتا واحتمال رحيله حيث قال "أي لاعب يرغب في البحث عن فرصة تجعله يشارك بصورة أكبر، وهذا أمر يتفهمه النادي، أعتقد أن منحه هذه الفرصة لمدة عام سيكون أمرا جيدا".

وأضاف أنشيلوتي "إذا ما رحل سيجب علينا التفكير في مهاجم يمتلك نفس الخصائص ومنها صغر السن"، رافضا تأكيد اذا ما كان الأمر يتعلق بالأوروجوائي لويس سواريز لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأردف المدرب "إنه لاعب مهاري وجيد للغاية، ولكن الحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي سيمثل أحد أنواع قلة الاحترام.. الفريق بشكله الحالي جيد للغاية، اذا ما كانت هناك فرصة لتحسينه فسنقوم بهذا الأمر، ولكني لست متسرعا، أنا سعيد بما لدي الآن".

وبخصوص ما يتردد حول رحيل الأرجنتيني أنخل دي ماريا قال "إنه يعرف جيدا أن الكل يحبه، المدرب والنادي والجماهير، أعتقد أنه ليس لديه أي شك بخصوص هذا الأمر".

وعما إذا كان سيقدم الموسم المقبل على تطبيق سياسة التناوب بين إيكر كاسياس ودييجو لوبيز، قال "لم أفكر في الأمر، لأنه عقب الفوز بدوري الأبطال، ذهب الجميع إلى العطلات، النادي تحدث مع كاسياس، وهو سعيد بالبقاء هنا، ونحن أيضا سعداء".