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وزير الصحة السعودي: سيطرنا على فيروس «كورونا»

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أعلن وزير الصحة السعودي المكلف، عادل فقيه، أن وزارته تمكنت من السيطرة على انتشار فيروس «كورونا»، وتطويق تزايد الحالات المصابة بالفيروس، مشددا على أنها لن تتوقف عن جهودها حتى تدحر «كورونا» تماما.

وفي تصريح صحفي نقلته وكالة (واس) الرسمية، الإثنين، قال عادل فقيه: «لانزال في وزارة الصحة نتوخى الحذر والحيطة ونكثف إجراءاتنا الاحترازية والوقائية ولا نعتبر أن هذا الانخفاض الذي حصل يستدعي أن نتوقف أو نهمل أو نقلل أو نقصر من الجهود التي ينبغي علينا مواصلة بذلها في مكافحة المرض».

يذكر أن عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والمسجلة حتى الآن بلغ 698 حالة، توفي منها 287 شخصا، وتماثل للشفاء 359 شخصا، بينما يخضع 52 شخصا للعلاج، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة .

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