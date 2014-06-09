محافظ أسوان يشارك فى حملة مرورية لمنع دخول سيارات النقل الثقيل المدينة

وجه اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان مدير إدارة المرور بأسوان العميد هاني الشنواني بضرورة تحقيق الانضباط المروري في كافة المحاور المرورية داخل مدينة أسوان من خلال التأكيد علي تمركز الأفراد والأمناء والضباط بمختلف الإشارات المرورية وتقاطع الشوارع الرئيسية والميادين.

فيما تفقد المحافظ حملة مرورية علي الكورنيش الجديد استهدفت ضبط سيارات النقل الثقيل المخالفة لقرار عدم دخولها إلي المدينة وذلك استكمالاً لهذه الحملات ،خاصةً بعض الأضرار التي تسببها هذه المركبات في التأثير علي سيولة الحركة المرورية ، وأيضاً علي شبكات البنية الأساسية والطرق.

وشدد المحافظ علي اتخاذ الإجراءات الرادعة من خلال تحرير المخالفات الفورية أو بسحب الرخص أو بتطبيق نظام الكلابشات للمركبات المخالفة والواقفة بطرق عشوائية في أماكن غير مخصصة للانتظار.