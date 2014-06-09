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مناقشة مشروعات تحسين الخدمات بالمستشفيات بين الصحة ووفد البنك الدولى

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مناقشة مشروعات تحسين الخدمات بالمستشفيات بين الصحة ووفد البنك الدولى مناقشة مشروعات تحسين الخدمات بالمستشفيات بين الصحة ووفد البنك الدولى

التقى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم بمكتبه، عددا من ممثلى البنك الدولى، وذلك لمناقشة أهم المشروعات الجارية بين الوزارة والبنك الدولى، التى تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، إضافة إلى تقديم الدعم الفنى والتقنى لوزارة الصحة والسكان.

وضم الوفد كلا من الدكتور جوستافو دى ماركو مسئول التنمية البشرية بالبنك الدولى، والدكتورة أمل شفيق مستشارة البنك الدولى، والدكتور علاء حامد خبير النظم الصحية بالبنك الدولى، والدكتور عمرو الشلقانى أخصائى صحة بالبنك الدولى.

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