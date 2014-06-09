اليوم السابع: تأكيدا للانفراد.. محلب يشكل أول حكومة فى عهد "السيسى"

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع"، تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للمهندس إبراهيم محلب بتشكيل أول حكومة فى عهد "السيسى"، وهو الخبر الذى انفردت به "اليوم السابع" قبل أيام.

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