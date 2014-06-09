بالصور.. مشاكل النيل تتصدر مشروعات التخرج فى إعلام جامعة الأزهر

ناقشت كلية الإعلام بجامعة الأزهر مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أقسام الصحافة والنشر والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة.

وقال الدكتور عبد الصبور فاضل، عميد الكلية، فى بيان له اليوم، إنه ورغم قصر المدة الدراسية إلا أن الطلاب اجتهدوا فى إخراج مشروعاتهم بشكل متميز، مشيرًا إلى أن مشروعاتهم حظيت بتقدير المحكمين من خارج وداخل الكلية.

وأوضح فاضل أن جلسات المناقشة توجت بحضور أساتذة فى الصحافة والإعلام، حيث ناقش وحكم مشروعات قسم الصحافة والنشر فريد ابراهيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ونجوى طنطاوى عضو المجلس الأعلى للصحافة، ونائب رئيس تحرير الأسبوع سابقًا، والدكتور أحمد على عضو هيئة التدريس بالكلية، بينما ناقش طلاب قسم العلاقات العامة الدكتور حاتم سعد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للعلاقات العامة، والدكتور محمد عبد العظيم رئيس القسم بالكلية فى حين ناقش طلاب قسم الإذاعة الدكتور ناصر فرغل مدير عام التنسيق الإخبارى باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والدكتور عرفه عامر وكيل الكلية، والدكتور محمود حماد رئيس قسم الإذاعة، والدكتور أحمد سمير عضو هيئة التدريس بالقسم.

وقال الدكتور أحمد زارع المشرف العام على مشروعات تخرج قسم الصحافة، المتحدث الرسمى للجامعة إن الطلاب ناقشوا ثلاثة مشروعات "النيل" الذى قام بمتابعته محمد البحراوى المعيد بالكلية وتناول مشاكل النيل وكيفية الحفاظ عليه والعلاقة بين دول حوض النيل وسد النهضة أما مشروع "صوت الفلاح" الذى أشرف عليه محمد كامل المعيد بالكلية فقد ناقش حياة الفلاحين وأهمية الاهتمام بهم ورعايتهم وحقوقهم ومشاكلهم التى لاتحظى بالاهتمام الكافى من المسئولين.

بينما ناقش مشروع "برة الدنيا" الذى أشرف عليه حسام شاكر المنسق الإعلامى لجامعة الأزهر، حياة المهمشين، باختلاف أنماطهم وتنوع أعدادهم وسكان القبور، والمهاجرون غير الشرعيين الذين يصارعون الأمواج للموت فى ظلمات البحار ملقيًا الضوء على ذوى الحالات الخاصة الذين كافحوا وصمدوا وحققوا العديد من الجوائز والانجازات.

وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم رئيس قسم العلاقات العامة المشرف على مشروعات تخرج القسم، أن الطلاب خططوا لمستقبل أفضل بعمل مشروعات تخرج عن "حملة إعلانية لمدينة سكنية" واهتموا بالبيئة فأصدروا مجلة تصدر عن وزارة البيئة تحث على الاهتمام بالنظافة وبتطوير المجتمع، كما أصدروا مطبوعات باللغات الأجنبية لتعريف غير المسلمين بصحيح الإسلام وكان مشروع "موقع الكترونى للكلية" فكرة استحقت التقدير فحظيت بالاهتمام لتكون نواة للموقع الرسمى للكلية.

وأشار الدكتور محمد هاشم المشرف على مشروعات قسم الإذاعة أن طلاب القسم لمسوا واقع المجتمع وتناولوا مشاكله فى مشروعاتهم فقد تناول "بنى عدى" سيرة هذه القرية وارتفاع نسبة التعليم فيها وأهم وأبرز الشخصيات التى نشأت فيها وأثرت فى المجتمع المصرى، بينما جسد "تايه فى مصر" حالة الارتباك السياسى التى يعيشها الشباب بسبب التغطية الإعلامية المفتقدة للمصداقية، فيما ركز "شريان الحياة" على نهر النيل باعتبارة شريان الحياة لمصر وانعكاس وجوده على التنمية وإهمال المصريين له وعدم محافظتهم عليه وصور "اللمة" سمات وخصائص تجمعات المصريين بشتى مراحلها بدءًا من الشيوخ حتى الشباب ووضح تأثيرها على تكوين الشخصية وكيف تطورت من العهود السابقة حتى وصلت للتجمع الالكترونى، ورصد "شقة العجوزة" واقع العلاقة بين الأجيال السابقة والجيل الحالى، وكيف أن الجيل الشبابى يعانى من بعض الموروثات.

وأوضح حسام شاكر المنسق الإعلامى لجامعة الأزهر أن مشروعات التخرج أجمعت على أهمية التصدى لمشاكل نهر النيل والاهتمام بالمياه فقام قسما الصحافة والعلاقات العامة بإصدار مجلتى "النيل" و"البيئة" ليقرأهما المتعلم ويشاهد صورهما الأمى وصور قسم الإذاعة "شريان الحياة" لتصل إلى كل الجماهير.

وألمح شاكر أن الكلية اختارت مشروع "الموقع الالكترونى للكلية" ليكون نواة حقيقية للموقع الرسمى لكلية الإعلام بجامعة الأزهر.

وأشار شاكر إلى أن تكريم الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر للسادة المحكمين وتشريف الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد المحرصاوى عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة للجان مناقشة مشروعات التخرج وإشادتهم بها يؤكد حرص الجامعة على الاهتمام بطلاب كلية الإعلام.



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