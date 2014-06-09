بالصور..جلسة صلح بين "هتلر" و"السمطة" بالمطرية بحضور نائب مدير أمن القاهرة

عقدت اليوم جلسة صلح بنادى المطرية بين عائلتى السمطة وهتلر، التى دفعت دية لعائلة السمطة مقابل الضحية التى قتلت فى مشاجرة نشبت بينهما.

وكانت مشاجرة جرت بين العائلتين وراح ضحيتها حمدى عباس من عائلة السمطة بعد أن قام عدد من الأشخاص المنتمين عائلة هتلر بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى فى المشاجرة.

وحضر جلسة الصلح اللواء يحيى العراقى نائب مدير أمن القاهرة، واللواء خالد يوسف حكمدار القاهرة، والعميد ناصر حسن مدير قطاع غرب القاهرة، والعميد محمد نجم مدير مباحث قسم المطرية.

وقدمت عائلة هتلر الدية عبارة عن 5 أكفان و5 عجول و100 ناقة ومبلغ قدرة مليون جنيه وقطعة أرض 200 متر، سيقام عليها جمعية خيرية، بالإضافة إلى ترك عائلة هتلر المنطقة، وعلى هذا قامت عائلة المجنى عليه بالتبرع بالدية إلى الفقراء والمحتاجين.

وقال اللواء يحيى العراقى، نائب مدير أمن القاهرة إن أجهزة الأمن بذلت كل جهد للوصول للصلح بين العائلتين، والتى أوشكت على الانفجار، خاصة أن عائلة هتلر مسيحية الديانة.