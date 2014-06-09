أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..جلسة صلح بين "هتلر" و"السمطة" بالمطرية بحضور نائب مدير أمن القاهرة

Google+ Print

عقدت اليوم جلسة صلح بنادى المطرية بين عائلتى السمطة وهتلر، التى دفعت دية لعائلة السمطة مقابل الضحية التى قتلت فى مشاجرة نشبت بينهما.

وكانت مشاجرة جرت بين العائلتين وراح ضحيتها حمدى عباس من عائلة السمطة بعد أن قام عدد من الأشخاص المنتمين عائلة هتلر بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى فى المشاجرة.

وحضر جلسة الصلح اللواء يحيى العراقى نائب مدير أمن القاهرة، واللواء خالد يوسف حكمدار القاهرة، والعميد ناصر حسن مدير قطاع غرب القاهرة، والعميد محمد نجم مدير مباحث قسم المطرية.

وقدمت عائلة هتلر الدية عبارة عن 5 أكفان و5 عجول و100 ناقة ومبلغ قدرة مليون جنيه وقطعة أرض 200 متر، سيقام عليها جمعية خيرية، بالإضافة إلى ترك عائلة هتلر المنطقة، وعلى هذا قامت عائلة المجنى عليه بالتبرع بالدية إلى الفقراء والمحتاجين.

وقال اللواء يحيى العراقى، نائب مدير أمن القاهرة إن أجهزة الأمن بذلت كل جهد للوصول للصلح بين العائلتين، والتى أوشكت على الانفجار، خاصة أن عائلة هتلر مسيحية الديانة.

1%20(1).jpg

G5395e98a6971f.jpg

G5395e98b1ebdd.jpg

G5395e98c3c491.jpg

G5395e98cbc75f.jpg

G5395e98d05d83.jpg

G5395e98d416a3.jpg

G5395e98d74af4.jpg

G5395e98daae27.jpg

G5395e98de24e9.jpg

G5395e98e278a1.jpg

G5395e98e67045.jpg

G5395e98ea2964.jpg

G5395e98edea58.jpg

G5395e98f1a5c0.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365