"المحامين" تعقد مؤتمرًا عن الرؤية المستقبلية لمحامى مصر غدًا الثلاثاء

تعقد نقابة المحامين غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا بمقر نادى المحامين النهرى بالمعادى حول "الرؤية المستقبلية لمحامين مصر نحو مستقبل أفضل"، بحضور ورعاية النقيب العام للمحامين سامح عاشور.

وقال المحامى حسام داغر، أحد منظمى المؤتمر فى بيان له: "لما كانت الحاجة قد فرضت علينا التلاحم مع تطلعات الشباب وآمالهم، وأثبتت ثورتا الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو أن الشباب هم أمل هذا الوطن وهم الطاقة الفعالة نحو التغيير والتطوير الدائم لهذا الوطن وطموحاته، فقد باتت الحاجة إلى تطوير مهنة المحاماة والعمل النقابى والأداء القانونى والمهارى للمحامى أمرًا ضروريًا أكثر من أى وقت مضى، كما أن هناك حاجة أصبحت ملحة إلى مواكبة تطلعات العصر الحديث بأدوات التكنولوجيا العصرية ووسائل الاتصال السريع".

وأضاف أن نقابة المحامين هى القاطرة التى تقود الحركة الوطنية، فلا أقل من أن تتواكب مع متطلبات العصر بما يتناسب مع دورها الرائد فى التنوير والإبداع.