أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المحامين" تعقد مؤتمرًا عن الرؤية المستقبلية لمحامى مصر غدًا الثلاثاء

Google+ Print
"المحامين" تعقد مؤتمرًا عن الرؤية المستقبلية لمحامى مصر غدًا الثلاثاء "المحامين" تعقد مؤتمرًا عن الرؤية المستقبلية لمحامى مصر غدًا الثلاثاء

تعقد نقابة المحامين غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا بمقر نادى المحامين النهرى بالمعادى حول "الرؤية المستقبلية لمحامين نحو مستقبل أفضل"، بحضور ورعاية النقيب العام للمحامين سامح عاشور.

وقال المحامى حسام داغر، أحد منظمى المؤتمر فى بيان له: "لما كانت الحاجة قد فرضت علينا التلاحم مع تطلعات الشباب وآمالهم، وأثبتت ثورتا الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو أن الشباب هم أمل هذا الوطن وهم الطاقة الفعالة نحو التغيير والتطوير الدائم لهذا الوطن وطموحاته، فقد باتت الحاجة إلى تطوير مهنة المحاماة والعمل النقابى والأداء القانونى والمهارى للمحامى أمرًا ضروريًا أكثر من أى وقت مضى، كما أن هناك حاجة أصبحت ملحة إلى مواكبة تطلعات العصر الحديث بأدوات التكنولوجيا العصرية ووسائل الاتصال السريع".

وأضاف أن نقابة المحامين هى القاطرة التى تقود الحركة الوطنية، فلا أقل من أن تتواكب مع متطلبات العصر بما يتناسب مع دورها الرائد فى التنوير والإبداع.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة