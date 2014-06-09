تخلّصي من الحشرات لتحافظي على صحتك

لعلّ أكثر ما يزعج الغالبية وجود الحشرات في بيوتها، لتشكّل إبادتها هاجساً تسعى إليه بالوسائل المتاحة، علماً أن عمليّة القضاء عليها دونها صعوبات عدة، أهمّها أنها تجيد التنكر، فهي تتلوّن بلون مكان وجودها، ما يجعلها مخفية تماماً عن العين المجردة، فمثلاً تتلوّن الحشرات التي تعيش على النبات بلونه، ما يجعلها غير مرئية.

الاختصاصي في الصحّة العامّة د.سامي عاصي يطلعك على بعض الحشرات التي تستوطن منزلك وكيفية مكافحتها

تعدّ الحشرات مصدراً لانتقال الأمراض والجراثيم، خصوصاً تلك التي تتكاثر بشكل سريع كالنمل والصراصير.

وهذه لمحة عن أبرز الحشرات المنزليّة:

1- البق

يطلق على البق اسم "حشرة الفراش"، وهذه الأخيرة تتواجد في الفراش وتتغذّى على دم الإنسان والحيوان، وقد تودي بحياته.ولذا، تجب إبادتها نهائياً وفوراً حال اكتشافها، وذلك بواسطة سلاحين طبيعيين هامين، هما:الشمس والهواء، فضلاً عن النظافة التي تشكّل المدخل الأول للقضاء على كل الحشرات، عموماً.ويمكن، في هذا الإطار، الاستعانة برشّ رذاذ المبيدات، ووضع كيس من نبات الريحان بين الوسادات لضمان عدم عودتها.

2- الصرصار

لعلّ أبرز أخطار الصراصير أنّها إذا استوطنت مكاناً، تتكاثر فيه بصورة مستمرة، ما يصعب أمر القضاء عليها.ولذا، تجدر المسارعة في إبادتها منذ البداية، علماً أنّها تخلّف روائح مزعجة تصدر عن برازها!

3- النمل

كثيراً ما نصاب بالإحباط نتيجة عدم جدوى وفعالية الطرق الشعبيّة في التخلص منها، وهي تشكّل مصدراً للأمراض عن طريق اختلاطها بالطعام. وتحتاج إلى اعتماد أسس علمية متخصّصة لكونها تتكاثر وتنتشر بسرعة.

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