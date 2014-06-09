بالفيديو:حلول لمشكلة تراكم الدهون في الوركين والذراعين

تعاني بعض السيدات من تراكم الدهون والشحوم في مناطق محدّدة من أجسامهن، مثل الأرداف والأفخاذ والأذرع، ممّا يشوّه أشكال قوامهنّ، فيرتدّ الأمر سلباً على نفسيّاتهن!

"سيدتي نت" يقدّم الحلّ لهذه المشكلة، من خلال نصائح المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي:

إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يتكدّس عندهم الشحم في هذه المناطق الثلاث المذكورة أعلاه، فغالباً ما تُعانين من ارتفاع هرمون "الأستروجين" في جسمك، وهو الذي يُساعدك في إبطاء عملية الإحراق.

ويكمن الحلّ في نوعيّة الطعام الذي تتناولينه، فهناك بعض الصنوف التي تساعدك في إحراق الشحم المتراكم في أجزاء محدّدة من جسمك لكونها غنية بمادة "اندول 3 كاربينول" Indole-3-Carbinol، التي تساعد في خفض مستوى "الاستروجين" السيّء في جسمك.

ولذا، يُنصح بالإكثار من تناول البروكولي والملفوف والبندورة المطهوة، ولو بكميّات بسيطة، في وجباتك الرئيسة الثلاث: الفطور والغداء والعشاء.

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