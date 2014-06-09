أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالفيديو:حلول لمشكلة تراكم الدهون في الوركين والذراعين

Google+ Print
بالفيديو:حلول لمشكلة تراكم الدهون في الوركين والذراعين بالفيديو:حلول لمشكلة تراكم الدهون في الوركين والذراعين

الإثنين 09-06-2014 14:29

تعاني بعض السيدات من تراكم والشحوم في مناطق محدّدة من أجسامهن، مثل الأرداف والأفخاذ والأذرع، ممّا يشوّه أشكال قوامهنّ، فيرتدّ الأمر سلباً على نفسيّاتهن!
"سيدتي نت" يقدّم الحلّ لهذه المشكلة، من خلال نصائح المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي:

إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يتكدّس عندهم الشحم في هذه المناطق الثلاث المذكورة أعلاه، فغالباً ما تُعانين من ارتفاع هرمون "الأستروجين" في جسمك، وهو الذي يُساعدك في إبطاء عملية الإحراق.
ويكمن الحلّ في نوعيّة الطعام الذي تتناولينه، فهناك بعض الصنوف التي تساعدك في إحراق الشحم المتراكم في أجزاء محدّدة من جسمك لكونها غنية بمادة "اندول 3 كاربينول" Indole-3-Carbinol، التي تساعد في خفض مستوى "الاستروجين" السيّء في جسمك.
ولذا، يُنصح بالإكثار من تناول البروكولي والملفوف والبندورة المطهوة، ولو بكميّات بسيطة، في وجباتك الرئيسة الثلاث: الفطور والغداء والعشاء.

شاهدي أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا