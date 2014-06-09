بقيادة وزير الداخلية.. ضبط 308 متهمين و69 قطعة سلاح في حملة أمنية ببحيرة المنزلة

قاد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، حملة أمنية مكبرة، استهدفت تطهير المسطح المائى لبحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية بنطاق محافظات ” الدقهلية – دمياط – بورسعيد ” بالتنسيق بين مديريات الأمن الثلاثة وقطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزى .

وعقب إنتهاء الحملة الأمنية التقى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالقوات المشاركة فى الحملة وأعرب الوزير عن تقديرة لما لمسه من شجاعة وإقدام على تنفيذ المهام الأمنية بالرغم من المخاطر وأكد أن وزارة الداخلية وضعت إستراتيجية أمنية شاملة لتطوير الأداء الأمنى ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

وإستهداف العناصر الإجرامية خلال المرحلة المقبلة تعتمد على إتخاذ إجراءات رادعه ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفورى والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية من خلال الإنتشار الأمنى المكثف وتوفير الدعم اللوجيستى لكافة أجهزة الوزارة بما يضمن تنفيذ بنود الخطة الأمنية، وإستخدام الأساليب العلمية الحديثة لتحديث الأجهزة الأمنية بصفة مستمرة نظراً للتطور الذى طرأ على إرتكاب الجرائم وإستخدام التقنية الحديثة فى الإعمال الإجرامية والإرهابية ، مشدداً على الإستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع، والتواجد الأمنى الفعال الذى يوفر المناخ الآمن لدفع عملية التنمية.

ووجه الوزير بضرورة الحسم فى التعامل مع العناصر الإجرامية ، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستواجه بمنتهى القوة كل من يحاول ترويع أمن المواطن ، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 308 متهم بحوزتهم 69 قطعة سلاح (جرينوف ، 24 بندقية آلية ، رشاش هيكلر ، 8 طبنجة ، 34 فرد محلى ،بندقية خرطوش ) كميات كبيرة من الطلقات النارية والخرطوش مختلفة الأعيرة، وكمية من المواد المخدرة ( 12 طربة حشيش ، 30 كيلو بانجو ، 4600 قرص ترامادول ) . ومن بينهم 7 محكوم عليه هارب فى أحكام جنايات أحدهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام و3 محكوم عليهم من العناصر الإخوانية هاربين من تنفيذ 8 أحكام قضائية فى وقائع شغب وتعدى على المواطنين وقوات الشرطة … كما تم تنفيذ 406 حكم جزئى و113 حكم مستأنف.

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