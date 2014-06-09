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نساء مصر يتظاهرن ضد واقعة الاغتصاب

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نساء مصر يتظاهرن ضد واقعة الاغتصاب نساء مصر يتظاهرن ضد واقعة الاغتصاب

صورة الدعوة

دعت مجموعة من الناشطات،عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للنزول في مسيرة احتجاجية إلي الشارع يومي السبت والأحد القادمين، تبدأ المسيرة أمام برج القاهرة في السابعة مساءًا، اعتراضًا علي واقعة اغتصاب البنتين في التحرير، مساء أمس الأحد، وقالت الدعوة: “أقل حاجة ممكن نعملها للبنت اللى تم إغتصابها جماعيًا فى التحرير النهاردة ولجميع نساء وبنات إللى بيتعرضوا للإعتداء بشكل يومى! إحنا محتاجين الشباب والرجالة إنها تساعد فى حماية البنات و تقدملهم المساعدة”.

وطالبت منظمات الدعوة  الشباب لدعمهم في ذلك اليوم.

وناشد المنظمين كل من يشارك في تلك الفعالية بضرورة تنحي التوجهات السياسية معتبرين في الوقت ذاته أن مثل هذا الأمر سبب للتوحد.

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