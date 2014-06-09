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مقتل 18 مسلحا من حركة طالبان واعتقال 19 آخرين خلال عمليات أمنية في أفغانستان

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مقتل 18 مسلحا من حركة طالبان واعتقال 19 آخرين خلال عمليات أمنية في أفغانستان مقتل 18 مسلحا من حركة طالبان واعتقال 19 آخرين خلال عمليات أمنية في أفغانستان

الشرطة الأفغانية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الاثنين مقتل 14 مسلحا من حركة طالبان في عمليات مكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة من أنحاء أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة – في بيان أصدرته اليوم وأوردته صحيفة “كاما” الأفغانية – إن العمليات نفذها الجيش بالتعاون مع الشرطة والمخابرات الأفغانية في أقاليم كونار وننجرهار وبغلان وزابول وميدان واردك ولوجار وغازني وهرات وهلمند.

وأضافت الوزارة أن خمسة مسلحين على الأقل أصيبوا وتم اعتقال 19 آخرين أثناء العمليات، مشيرة إلى أن قوات الأمن الأفغانية صادرت أنواعا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى جانب ذخائر ومتفجرات.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات صادرت عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع أثناء العمليات في إقليم قندوز.

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