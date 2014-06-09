زيارة لوفد من منظمات حقوق الإنسان سجن طرة للاطمئنان علي سير امتحانات الثانوية

ذكر مسؤول بمركز الإعلام بوزارة الداخلية، أنه قام صباح اليوم الإثنين وفد من قيادات وأعضاء منظمات المجتمع المدنى ( 6 منظمات حقوقية ) بزيارة منطقة سجون طره، وذلك لتفقد لجان الإمتحانات التى عقدها قطاع مصلحة السجون لطلبة الثانوية العامة المحبوسين إحتياطيًا والمحكوم عليهم.

خلال الزيارة، اطمئن أعضاء الوفد من الطلاب على قيام قطاع مصلحة السجون بتوفير كافة الظروف والمتطلبات اللازمة للإستذكار والمراجعة وأداء الإمتحان فى جو نفسى مناسب.

و قام أعضاء الوفد بزيارة فصول الإستذكار والمكتبة وإستمعوا من قيادات السجون لأوجه الرعاية التعليمية التى يقدمها القطاع لكافة النزلاء إنطلاقاً من حرص الوزارة على تطبيق المعايير الدولية فى السياسة العقابية واحترام حقوق السجين وخاصة حقه فى استكمال تعليمه .

فى نهاية الزيارة، قام الوفد بتسجيل كلمة شكر وإشادة لما لمسوه خلال الزيارة وللتعاون الإيجابى بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى ، وحرص قطاع السجون على حقوق النزلاء فى إستكمال دراساتهم وأداء إمتحاناتهم من داخل محبسهم .