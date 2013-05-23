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شعراء موريتانيا ينصرون رسول الله بمهرجان مديحي في نواكشوط

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شعراء موريتانيا ينصرون رسول الله بمهرجان مديحي في نواكشوط شعراء موريتانيا ينصرون رسول الله بمهرجان مديحي في نواكشوط
الشعراء يستخدمون "سلاح الكلمة" للدفاع عن النبي من الأكاذيب الغربية

كتب : أ ش أ منذ 36 دقيقة

تستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط، الليلة القادمة، مهرجانا مديحيا لنصرة الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه.

ويشارك في المهرجان كوكبة من الفنانين الموريتانيين، برئاسة مداح الرسول صلى الله عليه وسلم، الفنان الموريتاني محمد ولد شغالي.

ودعت الفنانة عائشة بنت شغالي، رئيسة لجنة الإشراف على المهرجان، الشعب الموريتاني إلى التواجد بكثرة في الموعد انتصارا لخير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام.

وفيما يشكل الطبل وسيلة في القرى الموريتانية لاستلهام محاسن الرسول الأعظم ضمن أمسيات ليلة الاثنين من كل أسبوع تغلب عليها الرقصات الفلكلورية، يوظف الشعراء الموريتانيون الكلمة سلاحا ضد الأكاذيب والحملات الغربية التي تعرض لها سيد البشرية خلال الأعوام الماضية.

وتغلب المدائح النبوية على إنتاج شعراء بلاد المليون شاعر والذين ظلت الصلاة على الرسول الأعظم خير مسك لمقاطعهم الشعرية طيلة العقود الماضية.

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