"القرموطى" يطالب بالإعدام لمغتصبى فتاة التحرير ويعلق:"إيه السفالة دى”

طالب الإعلامى جابر القرموطى، بتنفيذ حكم الإعدام على مرتكبى حادث اغتصاب فتاة بميدان التحرير أمس، الأحد، خلال احتفال الشعب المصرى بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، متسائلًا بانفعال: "إيه السفالة اللى بقينا فيها دى؟".

وأضاف القرموطى خلال برنامجه "مانشيت"، والمذاع عبر فضائية "أون تى فى”، أن وزارة الداخلية تهاونت فى حماية الفتاة، متابعًا أنه كان ينبغى على الوزارة منع الاحتفالات بميدان التحرير قائلًا، "بتنظيم ليه احتفالات لما أنت مش عارف تحمى؟".

وتابع القرموطى قائلا، "على الدولة أن يكون دورها قويا فى مواجهة تلك الأفعال، مشيرًا إلى أن تبرير واقعة الاغتصاب بقول "إيه اللى وداها هناك" تبرير "سافل ومنحط".