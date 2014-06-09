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BCI أول طلاء أظافر حلال معتمد في العالم

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BCI أول طلاء أظافر حلال معتمد في العالم BCI أول طلاء أظافر حلال معتمد في العالم

الإثنين 09-06-2014 16:52

بيروت- سيدتي نت

أطلقت مجموعة (BCI) للاستثمار، طلاء الأظافر (H)، ليكون أول طلاء أظافر حلال معتمد في العالم، حيث يلبي احتياجات العديد من النساء والفتيات من عشاق طلاء الأظافر.
وقالت المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة (BCI) :نحن سعداء للغاية بإطلاقنا للعلامة الجديدة في دولة الإمارات، وذلك في أكبر معرض تجاري دولي لمنتجات التجميل، ونحن نرى هذه الفرصة بمثابة منصة لعرض علاماتنا التجارية المبتكرة، فضلاً عن هدفنا لإبراز دبي كمركز أساسي لمنتجات التجميل الحلال. كما سيضيف طلاء الأظافر (H)، لمسة إضافية حيوية إلى المانيكير الروتيني للنساء والفتيات، والذي يمكن أن يبقى لفترة طويلة بحسب رغبتهن.
يتوفر من طلاء الأظافر الجديد، مجموعة من الألوان النابضة بالحياة والفريدة من نوعها، بزجاجة 14 مل وبسعر 60 درهماً.

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سيدتي