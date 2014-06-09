خالد يوسف يعلن ترشحه للانتخابات البرلمانية.. ومحافظ القليوبية يهديه «درعًا»

أعلن المخرج السينمائي خالد يوسف، الإثنين، ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة «كفر شكر» بالقليوبية «استجابة لمطالب أهالي الدائرة، وفي سبيل تقديم خدمات للمواطنين».

واستقبل المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، المخرج السينمائي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأحد أبناء مدينة كفر شكر، الإثنين، داخل ديوان عام محافظة القليوبية، وأهداه درع المحافظة «باعتباره رمز من رموز محافظة القليوبية، وأحد أبنائها، الذين شاركوا في كتابة دستور مصر»، مطالبًا إياه الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال «عبدالظاهر» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «يوسف أحد الشرفاء الذين قدموا إسهامات واضحة في الحقل السياسي خلال الفترة الماضية، أكثر من المجال السينمائي، ونطالبه بالاستمرار بالعمل السياسي والترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة».