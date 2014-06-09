أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

القبض علي 2 من عناصر الإخوان بالوادي الجديد‎

Google+ Print
القبض علي 2 من عناصر الإخوان بالوادي الجديد‎ القبض علي 2 من عناصر الإخوان بالوادي الجديد‎

ألقت مباحث الوادي الجديد بقيادة اللواء طارق عجيز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادى الجديد بالتعاون مع إدارة الأمن الوطني القبض علي 2 من عناصر جماعة الإخوان بمركز الداخلة بتهمة التحريض ضد العنف .

وكان بلاغ ،قد ورد للواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد يفيد بضبط 2 من عناصر من جماعة الإخوان بمركز الداخلة بحوزتهم اسطوانات مدمجة ومنشورات تحريضية علي العنف .

وتبين قيام حملة مشتركة بين الأمن الوطني ومباحث الوادي الجديد، أسفرت عن ضبط “محمد .أ . م س” 52 سنة موظف بقطاع التعليم و “عبد الموجود .أ . م . ع ” 47 سنة وموظف بقطاع التعليم وبحوزتهم مجموعة من الكتيبات التحريضية ضد الجيش والشرطة والاسطوانات المدمجة والمنشورات التحريضية علي إثارة الشغب والتحريض علي العنف وتكدير الأمن العام والسلم المجتمعي .

وتحرر المحضر رقم 1218 و1215 اداري مركز شرطة الخارجة لسنة 2014 واخطرت النيابة العامة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا