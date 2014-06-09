القبض علي 2 من عناصر الإخوان بالوادي الجديد‎

ألقت مباحث الوادي الجديد بقيادة اللواء طارق عجيز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادى الجديد بالتعاون مع إدارة الأمن الوطني القبض علي 2 من عناصر جماعة الإخوان بمركز الداخلة بتهمة التحريض ضد العنف .

وكان بلاغ ،قد ورد للواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد يفيد بضبط 2 من عناصر من جماعة الإخوان بمركز الداخلة بحوزتهم اسطوانات مدمجة ومنشورات تحريضية علي العنف .

وتبين قيام حملة مشتركة بين الأمن الوطني ومباحث الوادي الجديد، أسفرت عن ضبط “محمد .أ . م س” 52 سنة موظف بقطاع التعليم و “عبد الموجود .أ . م . ع ” 47 سنة وموظف بقطاع التعليم وبحوزتهم مجموعة من الكتيبات التحريضية ضد الجيش والشرطة والاسطوانات المدمجة والمنشورات التحريضية علي إثارة الشغب والتحريض علي العنف وتكدير الأمن العام والسلم المجتمعي .

وتحرر المحضر رقم 1218 و1215 اداري مركز شرطة الخارجة لسنة 2014 واخطرت النيابة العامة للتحقيق .