حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان محمد كاجور و زوجته

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عقب صلاة ظهر اليوم في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف صلاة الجنازة على جثمان المغفور لهما بإذن الله تعالى العقيد محمد عبدالله كاجور النعيمي و زوجته اللذين إنتقلا إلى رحمة الله تعالي أمس إثر حادث أليم.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية و الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري.

> كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وشيّع جثمان المغفور لهما إلى مثواهما الأخير في مقبرة الجرف وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيدين داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم آلهما وذويهما الصبر السلوان