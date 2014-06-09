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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

اعتمد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2013/2014 ،بحضور المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إلى أن إجمالى عدد من حضر امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 44982 طالب وطالبة نجح منهم 34655 طالب وطالبة بنسبة عامة للنجاح تبلغ 77.4 % ،لافتاً إلى أن إدارة غرب الفيوم التعليمية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 87.73% .

تلتها كل من إدارات  شرق بنسبة 85.20% واطسا بنسبة 77.76% وسنورس بنسبة 75.18% ،وإدارة يوسف الصديق بنسبة 73.48% ثم إدارة ابشواى بنسبة 72.43% وأخيرا إدارة طامية بنسبة 67.42%.

وأضاف أن نسبة النجاح في امتحانات الإعدادية المهنية بلغت 90.1%.

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