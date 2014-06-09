تنفيذ حكم الإعدام فى 3 مسجلين خطر فى سجن “دمو” بالفيوم

تم فجر أمس الأحد فى سجن دمو العمومي بمركزالفيوم تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية بالمنصورة الذين أصدرت محكمة جنايات المنصورة أحكامل بإعدامهم سبق لإدانتهم في قضايا قتل مقترن بسرقة واغتصاب.

واستقبلت مشرحة مستشفي الفيوم العام جثة كل من “عوض شوقي عبد العزيز” 45 سنة ، و”سعد عبد العزيز عبد الحميد” 48 سنة ، و”عوض جودة السيد” 25 سنة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب لتشريح الجثث الثلاثة قبل تسليمها إلى أهليتهم لدفنها بمعرفتهم أو دفنها بمعرفة الجهات المختصة .

وحضر عملية تنفيذ الحكم بالإعدام المستشار أسامة ربيع وكيل النائب العام واللواء هاني مشرف مساعد مدير أمن الفيوم للوحدات والعقيد ناصر مدبولى مأمور السجن ونائبه العقيد خالد السيد والرائد سامح العطار رئيس مباحث السجن و الشيخ عشري محمد مندوباً عن الأوقاف حيث اتبعت الطرق والإجراءات القانونية في تنفيذ الحكم .