محاكمة مدانين في السعودية باتهامات إثارة الشغب ومعاداة ولاة الأمر

المتهم الأول أنكر الاتهامات: لا أجيز الخروج على طاعة ولي الأمر وأنا رجل كبير في السن

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

تم إحالة قضية متهمين في أحداث الشغب بمحافظة القطيف (شرق السعودية) إلى المحكمة المختصة بالرياض على خلفية اتهامات لهم بالمشاركة في إثارة الشغب وزعزعة الأمن وترديد عبارات معادية لولاة الأمر.

وذكر بيان صحفي، نُشر اليوم، أن المدعي العام السعودي يطالب بتنفيذ عقوبة تعزيرية على المتهم الأول (55 عاما)؛ لردعه بتهمة الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات عدة لمثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة، تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن وترديد العبارات المعادية للدولة في المظاهرة التي حدثت بالمحافظة يوم الجمعة 27/ 4 / 1432هـ، والمظاهرات التي حدثت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 16و17 و18/ 5/ 1432هـ، كذلك كونه من المتزعمين والمحرضين.

كما طلب المدعي العام تنفيذ عقوبة تعزيرية على المتهم الثاني (45 عاما)؛ لردعه مع التشديد بتهمة الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات عدة لمثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة التي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن، وترديد العبارات المعادية للدولة في المظاهرات التي حدثت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 9 و10 و11 / 5 / 1432 هـ.

وأنكر المدعي عليه الأول التهم الموجهة إليه، وقال: "أنا لا أجيز الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أجيز المشاركة في المظاهرات والمسيرات المعادية للدولة، وأنا رجل بسيط كبير في السن، بل كان دوري فيها دور التهدئة، وجمع الكلمة، وعدم التعرّض لرجال الأمن بالسلاح ولا بالأذى، بل قمت بتقبيل بعضهم".