«بديع» في «البحر الأعظم»: لعنة الله على قضاة السيسي.. ويوم تنصيبه «نكسة»

قال محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أثناء محاكمته في قضية أحداث القتل والعنف فى شارع البحر الأعظم بالجيزة، من داخل القفص، إنه واثق فى قضاء الله العادل، وأن القضاة الحالين الذين ينظرون القضايا، ينفذون أوامر السيسي، وليس أوامر الله سبحانه وتعالى، على حد قوله.

وظل مرشد الإخوان، يردد عددًا من الأحاديث وآيات من القرآن، ويفسرها للمحامين المتواجدين فى القاعة، مشددًا على أن ما يقومون به من مجهودات فهى على رأسه، وأنه اذا كان معه مسك لرش المسك عليهم من شدة الفرح بهم.

وأضاف: «الإعلام الآن يمارس دور مش دوره، ويلعب سياسة فقط الآن، وكل مؤسسات الدولة تمارس أدوار ليست أدوارها». كما هاجم يوم تنصيب السيسى قائلا: «ما حدث يوم التنصيب نكسة على مصر، ولعن الله قضاة السيسي».

كانت النيابة، وجهت إلى باقى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فى القتل العمد واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وباسم عودة، وصفوت حجازى، وعاصم عبدالماجد، وآخرين، فى قضية أحداث القتل والعنف فى شارع البحر الأعظم بالجيزة، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لإحضار باقى المتهمين.

تضم القائمة الكاملة للمتهمين فى القضية كلا من محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، عاصم عبدالماجد، صفوت حجازى، عزت صبرى حسن، أنور على حسن، الحسينى عنتر محروس، هشام إبراهيم كامل، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، عزب مصطفى مرسى، باسم عودة، أبوالدهب حسن محمد، محمد على طلحة.