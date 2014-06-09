البرازيلي مايكون سعيد في بورتو رغم العروض

إفي - أكد المدافع البرازيلي مايكون أنه يشعر بالراحة في بورتو، ولم يستبعد البقاء في صفوف النادي البرتغالي رغم اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

وقال اللاعب في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة (ريكورد) البرتغالية "من الواضح أن الكل لديهم مشكلاتهم وطموحاتهم، لكنني سعيد في النادي، في هذه المدينة. إنني سعيد للغاية".

وخاض مايكون، الذي يدافع عن قميص فريق (التنانين) منذ صيف 2009 ، 27 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، ولم يشارك أساسيا حتى رحيل الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في فترة الانتقالات الشتوية.

وتهتم العديد من الأندية حاليا باللاعب البرازيلي، الذي يجيد في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، من بينها نابولي الإيطالي وفياريال الإسباني.

وقال مايكون: "لم يسمعني أحد قط أقول إنني أرغب في الرحيل عن بورتو، أو أنني أفضل أو حتى أفكر في الرحيل".

ونتيجة طوله الفارع (191 سم) ورشاقته (82 كجم) يبدي اللاعب تفوقا في ألعاب الهواء والالتحامات البدنية.

وكسب المدافع شهرة في البرتغال بفضل تألقه في صفوف ناسيونال ماديرا خلال موسم 2008/2009.

وكان موسمه الأفضل مع بورتو هو 2011/2012 عندما اختير كأفضل لاعبي النادي.

ويمتد عقد مايكون مع (التنانين) إلى 2017 بعد أن جدده في 2012 ، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي فيه 40 مليون يورو، رغم أن وسائل الإعلام البرتغالية تتكهن باحتمالية رحيله مقابل ستة ملايين يورو.