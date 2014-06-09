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نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات طب الأسنان والتجارة والحقوق‎

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نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات طب الأسنان والتجارة والحقوق‎ نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات طب الأسنان والتجارة والحقوق‎

جامعة جنوب الوادي

تفقد الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، صباح اليوم ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكليات طب الفم والأسنان والتجارة والحقوق.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن عمليات التصحيح تتم عقب أداء الطلاب لامتحاناتهم ورصدها سريعا بالكنترول الخاص بكل كلية وفور الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها بالموقع الاليكتروني للجامعة ، مؤكدا أن توجيهات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من عملية التصحيح عقب انتهاء اى مادة والدقة في إعطاء الطلاب حقه كاملا.

وقال إسماعيل أن الامتحانات سارت بالجامعة بشكل هادى دون أي مشكلة تذكر قد تعطل الامتحانات ، وأشار إلى أن الطلاب الذين انتهوا من أداء امتحاناتهم يغادرون المدينة الجامعية.

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