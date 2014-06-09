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جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 100 إخواني بأسيوط لجلسة 9 سبتمبر

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جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 100 إخواني بأسيوط لجلسة 9 سبتمبر جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 100 إخواني بأسيوط لجلسة 9 سبتمبر

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط المتهم فيها 100 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية لجلسة 9 سبتمبر القادم لطلب الدفاع الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات المحرزة بالقضية المودع بجلسة اليوم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهم تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم
> وعقب انتهاء الأحكام ردد متهمو الإخوان هتافات مناهضة للجيش والشرطة والمشير عبد الفتاح السيسى ورددوا هتافات مناهضة للقضاء المصرى ووصفوه “بقضاء الإنقلاب ” حسب الهتاف وقاموا بمحاولة استفزاز رجال الشرطة بهتافات معاديه لهم .

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