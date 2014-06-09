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مورينيو لن يفرط في راميريس حتى لريال مدريد

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مورينيو لن يفرط في راميريس حتى لريال مدريد مورينيو لن يفرط في راميريس حتى لريال مدريد

أ ش أ - أكدت مصادر فى نادى تشيلسي الإنجليزي أن جوزيه مورينيو مدرب الفريق سيرفض أى عروض يقدمها ريال مدريد لضم نجم خط الوسط البرازيلي راميريس.

ورغم أن تشيلسي مهتم بالفعل بعدد من لاعبي الريال وهو الأمر الذي قد يدفع المسئولين فى النادي الملكي لعرض انتقال بعضهم إلى ستامفورد بريدج مقابل الحصول على خدمات راميريس الذي يبلغ من العمر 27 عاما، قالت المصادر إن "مورينيو سوف يصر على عدم التفريط فى لاعبه على الإطلاق".

وكان المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتى قد أبدى رغبة قوية فى ضم راميريس إلى البرنابيو منذ تولى تدريب الريال حيث قام مسئولو النادي بمحاولات سابقة فى نوفمبر الماضي غير أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح.

ومن المعتقد أن إدارة الريال سوف تجدد مساعيها مرة أخري فى الانتقالات الصيفية القادمة، غير أنه من المتوقع أنه بعد رحيل فرانك لامبارد عن تشيلسى، علاوة على احتمال رحيل جون اوبى ميكيل أيضا، فإن مورينيو سوف يظل مصرا على التمسك بنجمه راميريس فى خط وسط الفريق.

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