رافقي سابين في رحلتها إلى "كانكون" المكسيكية

سافرت الفنّانة اللبنانيّة الشابة سابين، برفقة عائلتها، إلى مدينة "كانكون"، لؤلؤة المكسيك، لتقضي فيها ما يُقارب الاثني عشر يوماً، حيثُ عقد شقيقها قرانه هناك، في أجواء ساحرة على البحر! وقد استغلّت فرصة إقامتها في هذه المدينة الشبابية لتستمتع بممارسة رياضة ركوب الخيل على حصان يُدعى "ستار"، في وادي "كانكون".

ما هي أبرز العناوين السياحيّة، في هذه المدينة؟

تُعتبر مدينة "كانكون" الساحلية الوجهة الأكثر شعبيّة في الجنوب الشرقي من المكسيك، بفضل مناخها شبه الاستوائي، إذ تبلغ درجة الحرارة 30 درجة مئوية حالياً، إجمالاً.

وتنتشر على شواطئها ذات المياه الفيروزية التي تتلألأ كحبّات الكريستال، تحت أشعة الشمس الساطعة، مجموعة من الفنادق ذات المستويات المتفاوتة لتوفر لك إقامة لا مثيل لها!وتجذب هذه الشواطئ وحياة الليل العديد من السائحين.

وهذه أبرز النشاطات التي تُقدّمها "كانكون":

- لا بدّ لك من أن تقصدي حلبة مصارعة الثيران الصغيرة، حيث تجري المصارعة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المكسيك، في كلّ يوم أربعاء، عند الثالثة والنصف من بعد الظهر.

- لا تفوّتي فرصة الاستمتاع بتجربة صيد السمك، حيث تقدّم مجموعة من المراسي الرحلات، ما يُتيح لك صيد أنواع مختلفة منها، مثل: سوفيش والنهاش الأحمر والهامور، فضلاً عن مارلن والزعنفة الشراعية وباراكودا.

- يمكنك التفاعل مع الحياة البحرية من خلال زيارة "الأكواريوم" الذي يتيح لك فرصة لمس قنافذ البحر والسلاحف البحرية والقواقع، كما إطعام سمك القرش من داخل قفص مقفل بأمان مع مدرب مختصّ والاستمتاع بالسباحة مع الدلافين.

- لا تغفلي عن ممارسة التزلج على الماء والإبحار وركوب الزوارق وغيرها من الرياضات المائية في بحيرة "نيشوبت".وتوفّر الفنادق المتراصة على شاطئ البحر فرصة استئجار القوارب المطاطيّة والطائرات المزوّدة بمحرّكات، فضلاً عن معدات ركوب الأمواج والتزلج الهوائي والغوص.

- زوري "تشيتشن إيتزا"، التي تُعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم وأحد أشهر المواقع الأثريّة، حيث تشكّل المركز الرئيس لحضارة "المايا".

متعة التسوّق

نظراً إلى أن البضائع المستوردة في "كانكون" لا تخضع للرسوم الجمركية، يُشكّل التسوّق فرصة لا تفوّت!

ويُنصح بزيارة "سوق البازار" الذي يمتدّ على طول الجانب الشرقي من شارع "تولوم"، في هذا الإطار، حيث تتواجد العديد من المحال والباعة المتجولين، في محاولة لإقناعك بمزايا بضائعهم.

ومن بين أشهر مراكز التسوّق:

_ kukulcan Plaza: يُعتبر مركز التسوّق الأكثر تميّزاً وفخامة في كلّ من "كانكون" و"ريفييرا مايا"، حيث يضمّ "البوتيكات" الأكثر شهرة في العالم، فضلاً عن متاجر المجوهرات والأحجار الكريمة.

وقبل أن تغادري "كانكون"، اقصدي "كورال نيغرو"، لتشتري إحدى أجمل الهدايا التذكارية المعروضة في واجهات متاجر الحرف اليدوية.

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