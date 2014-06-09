وزير النقل : انشاء أكبر محطة تبادلية في الشرق الأوسط باسم عدلي منصور

أكد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل أنه تم تسمية المحطة التبادلية المزمع إنشاؤها بخط السلام – بلبيس باسم الرئيس السابق عدلى منصور علي مسطح 85 فدانا.

> وأوضح الدميرى في تصريح له اليوم أن المحطة التبادلية الرئيسية بمدينة السلام ” محطة عدلى منصور ” ستكون أكبر وأحدث محطة تبادلية لوسائط النقل المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط والتى تشتمل على خطوط للمترو والسكك الحديدية والأتوبيسات.

> وأضاف وزير النقل أن التكلفة التقديرية للمشروع تقدر بحوالي 700 مليون جنيه وتشتمل على مركز تجاري متكامل متعدد الطوابق ومحلات تجارية ومطاعم والتى من المقرر أن تخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن يومياً .

أ ش أ