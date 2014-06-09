ضبط هارب من حكم بالمؤبد و5 آخرون في حملة أمنية بالمنوفية

تمكنت مديرية أمن المنوفية، من ضبط هارب من حكم بالمؤبد و5 اخرون هاربين من تنفيذ احكام جنائية وغرامات فى حملة أمنية مكبرة تم تحرير محاضر وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء مجدى سابق حكمدار مديرية الأمن بالقبض على كلا من رضا رمضان خطاب والمقيم قرية طنوب بتلا والهارب من حكم بالمؤبد وغرامة 10 الاف جنيه فى قضية شروع فى قتل وحيازة سلاح .

> كما تم القبض، على 5 اخرين هاربين من تنفيذ أحكام جنائية بالحبس ما بين 3 و5 سنوات فى قضايا سلاح ومخدرات بمراكز المحافظة، وباشرت النيابة التحقيق .