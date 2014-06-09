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رئيس تونس: نختلف مع السلطة في مصر وزيارتي للقاهرة مرتبطة بـ”أحكام إعدام الإخوان”

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رئيس تونس: نختلف مع السلطة في مصر وزيارتي للقاهرة مرتبطة بـ”أحكام إعدام الإخوان” رئيس تونس: نختلف مع السلطة في مصر وزيارتي للقاهرة مرتبطة بـ”أحكام إعدام الإخوان”

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

 قال الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي إن إمكانية زيارة يبقى رهينا بملف حقوق الإنسان هناك، قائلا إنّ علاقات بلاده مع جميع الدول العربية جيدة.

وأضاف  المرزوقي في حوار تلفزيوني مع قناة “التونسية” ردا على سؤال يتعلق بعدم حضوره مراسم تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح ، وتمثيل البلاد بوزير الخارجية “إن تونس لا يمثلها بالضرورة رئيس الجمهورية، وبخصوص انتخاب السيسي نحن لا نتدخل في اختيارات الشعب المصري، ولكن نحن شعب لنا قيمنا ولنا استقلالية قرارنا، وفي العموم نتمنى أن يجد المصريون طريقهم للحوار ولحل مشاكلهم .”

وفي السياق ذاته عبر عن أمله في عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية في حق أكثر من 600 من أنصار وقيادات الإخوان المسلمين، معتبرًا أن هذه القضية مهمة جدًا بالنسبة إليه كحقوقي، وكذلك في تحديد صورة مصر ونظرة العالم إليها، موضحا إمكانية زيارته إلى مصر في ظل حكم السيسي لكنها “تبقى رهينة تحديد موقف الدولة المصرية و كيفية تعاملها مع قضية الإعدام، ومشيرا إلى وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر السياسية مع القيادة المصرية.

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