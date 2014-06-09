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أندية الدوري الإنجليزي تستعد للصراع على ضم ماندزوكيتش

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أندية الدوري الإنجليزي تستعد للصراع على ضم ماندزوكيتش أندية الدوري الإنجليزي تستعد للصراع على ضم ماندزوكيتش

أ ش أ - أبدت العديد من الأندية الإنجليزية الكبيرة، وعلى رأسها تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد، اهتماما كبيرا بضم ماريو ماندزوكيتش بعد أن أعلن المهاجم الكرواتي لبايرن ميونخ أنه سوف يرحل عن النادي البافاري بعد كأس العالم نظرا لأنه يرى أن أسلوب مدربه بيب جوارديولا ليس مناسبا بالنسبة له.

ويبدو أن هوة الخلاف قد اتسعت بشكل كبير بين اللاعب ومدربه فى الفترة الأخيرة مما دفع ماندزوكيتش لأن يقول فى تصريحات أدلى بها لصحيفة كرواتية "لقد التقيت بالفعل مع رومينجه رئيس النادي وقلت له إنني أرغب فى الرحيل عن البايرن".

وأضاف أن "البايرن ناد عظيم وأمضيت فيه وقتا رائعا إلي حد إننى لم أكن أتصور الرحيل عنه على الإطلاق ولكن دعوني أقول بصراحة إنه رغم أن جوارديولا مدرب كبير إلا إننى لم أعد قادرا على اللعب تحت قيادته".

وقد أثارت تصريحات ماندزوكيتش البالغ من العمر 28 عاما اهتماما فوريا لدى الأندية الإنجليزية التى تسعى بالفعل من أجل التعاقد مع النجم الكرواتي الموهوب.

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