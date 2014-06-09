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تفاصيل الحادث المأساوي الذي تعرّض له ترايسي مورغان

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تفاصيل الحادث المأساوي الذي تعرّض له ترايسي مورغان تفاصيل الحادث المأساوي الذي تعرّض له ترايسي مورغان

الإثنين 09-06-2014 12:23

قام سائق الشاحنة الذي تسبّب أمس بحادث سير مروّع قد يودي بحياة الممثل الكوميدي العالمي Tracy Morgan، بتسليم نفسه إلى الشرطة لكنه خرج بكفالة مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي.
وتبيّن أن Kevin Roper البالغ من العمر 35 عاماً قد غفا أثناء قيادته الشاحنة حوالي الساعة الواحدة فجراً، فتسبّب بالحادث الفظيع الذي أنهى حياة صديقMorgan، وهو James McNair إبن الـ 63 عاماً.
وكشفت الشرطة أن شاحنة Roper إصطدمت بسيّارة الليموزين التي كان يستقلّهاTracy، فإنحرفت الأخيرة عن الطريق وأدّت إلى إصابة Tracy بجروح خطيرة وحرجة.
أمّا Sabina Morgan أي زوجة Tracy السابقة، فقالت إنها مازالت مصدومة منذ تلقّيها هذا الخبر السيّء، وتمنّت أن تتحسّن حالته الصحيّة قريباً.

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