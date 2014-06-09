مدرب برشلونة الجديد يخضع لعملية جراحية

يستعد لويس إنريكي المدير الفني الذي تولى حديثا مسؤولية برشلونة للخضوع لعملية جراحية يوم الاثنين.

وتولي إنريكي تدريب برشلونة خلفا لخيراردو تاتا مارتينو الذي لم يحقق مع الفريق سوي لقب كأس السوبر المحلي.

وحسبما أشارت صحيفة "لموندو ديبورتيفو الإسبانية" فأن صاحب الـ44 عاما سيخضع يوم الاثنين لعملية إزالة الزائدة الدودية.

وكان إنريكي لاعبا بالفريق الأول لبرشلونة في الفترة من 1996 وحتى 2004، وقاد الفريق الرديف في الفترة من 2008 وحتى 2011.

وبعدها درب فريق روما الإيطالي، ثم سيلتا فيجو الذي احتل معه المركز الثامن في الليجا الموسم المنصرم.