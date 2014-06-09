أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب برشلونة الجديد يخضع لعملية جراحية

Google+ Print
مدرب برشلونة الجديد يخضع لعملية جراحية مدرب برشلونة الجديد يخضع لعملية جراحية

يستعد لويس إنريكي المدير الفني الذي تولى حديثا مسؤولية برشلونة للخضوع لعملية جراحية يوم الاثنين.

وتولي إنريكي تدريب برشلونة خلفا لخيراردو تاتا مارتينو الذي لم يحقق مع الفريق سوي لقب كأس السوبر المحلي.

وحسبما أشارت صحيفة "لموندو ديبورتيفو الإسبانية" فأن صاحب الـ44 عاما سيخضع يوم الاثنين لعملية إزالة الزائدة الدودية.

وكان إنريكي لاعبا بالفريق الأول لبرشلونة في الفترة من 1996 وحتى 2004، وقاد الفريق الرديف في الفترة من 2008 وحتى 2011.

وبعدها درب فريق روما الإيطالي، ثم سيلتا فيجو الذي احتل معه المركز الثامن في الليجا الموسم المنصرم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع