أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

نقل سجناء «الإخوان» من سجن بورسعيد إلى جمصة

  • مصر
  • 11
Google+ Print

نفذت مديرية أمن بورسعيد، بالتسيق مع مصلحة السجون وشرطة الترحيلات وقوات الأمن المركزي، الاثنين، عملية ترحيل جماعي للمحبوسين احتياطيا والصادر ضدهم أحكام، من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والسلفية الجهادية، والجماعة الاسلامية، الذين يقدر عددهم بنحو 200 شخص، من سجن بورسعيد العمومي إلى سجن جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتجمع بعض أهالي السجناء خلال عملية الترحيل المفاجئة، ورددوا هتافات ضد الرئيس عبدالفتاح ، والشرطة.

وقال مصدر أمني إن عملية الترحيل تمت بناء على دراسة أمنية، تضمنت إحداث أهالي السجناء اضطرابات في محيط سجن بورسعيد، الذي يقع في قلب الكتلة السكانية، أثناء زيارتهم لهم، إضافة إلى نقل تكليفات من قيادات الإخوان داخل السجن إلى خارجه.

على جانب آخر، نظمت جماعة الإخوان صباح الإثنين زيارة جماعية لأسر السجناء إلى ذويهم في سجن جمصة، وأعدت لذلك وسائل مواصلات تجمعت أمام مسجد صالح سليم بحي المناخ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»