نقل سجناء «الإخوان» من سجن بورسعيد إلى جمصة

نفذت مديرية أمن بورسعيد، بالتسيق مع مصلحة السجون وشرطة الترحيلات وقوات الأمن المركزي، الاثنين، عملية ترحيل جماعي للمحبوسين احتياطيا والصادر ضدهم أحكام، من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والسلفية الجهادية، والجماعة الاسلامية، الذين يقدر عددهم بنحو 200 شخص، من سجن بورسعيد العمومي إلى سجن جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتجمع بعض أهالي السجناء خلال عملية الترحيل المفاجئة، ورددوا هتافات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشرطة.

وقال مصدر أمني إن عملية الترحيل تمت بناء على دراسة أمنية، تضمنت إحداث أهالي السجناء اضطرابات في محيط سجن بورسعيد، الذي يقع في قلب الكتلة السكانية، أثناء زيارتهم لهم، إضافة إلى نقل تكليفات من قيادات الإخوان داخل السجن إلى خارجه.

على جانب آخر، نظمت جماعة الإخوان صباح الإثنين زيارة جماعية لأسر السجناء إلى ذويهم في سجن جمصة، وأعدت لذلك وسائل مواصلات تجمعت أمام مسجد صالح سليم بحي المناخ .