إطلاق اسم عدلي منصور على محطة تبادلية للنقل بمدينة السلام

قال الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، إنه تم تسمية المحطة التبادلية بين مطار القاهرة وشرق القاهرة بمدينة السلام، المزمع إنشائها باسم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق.

وأضاف «الدميري» في تصريحات صحفية، الاثنين، أن المحطة التبادلية تقع على مساحة 85 فدان، وستكون أكبر محطة تبادلية لوسائط النقل على مستوى الشرق الأوسط، والتى تشمل خطوط المترو والسكة الحديد والأتوبيسات.

وأوضح وزير النقل أن التكلفة التقديرية للمشروع تقدر بحوالى 700 مليون جنيه، وتشمل مراكز تجارية متكاملة متعددة الطوابق ومطاعم، والتى من المقرر أن تخدم ما يقرب من نصف مليون راكب يوميا.