«الأوقاف»: تنفيذ «الضبطية القضائية» بالمساجد الجمعة المقبل

قال الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، إن الوزارة ماضية بكل قوة في تطبيق قانون الخطابة وضبط الخطاب الدعوي.

وأضاف «عبدالرازق» لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أنه سيتم من الجمعة المقبل تفعيل الضبطية القضائية بالمساجد، وتوقيع العقوبة على من يصعد دون تصريح أو لا يلتزم بالزي الأزهري.

وأوضح أن خطباء المكافأة القدامي سيستمرون في أداء الخطبة بالكارنيهات التي لديهم لمدة ثلاثة أشهر، أما الخطباء الجدد فسوف يتم عمل تصاريح ورقية لهم لمدة ثلاثة أشهر لحين استخراج الكارنيهات الجديدة المسلسلة بالأرقام على مستوي جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ من رقم واحد حتي 40 ألف وهو عدد الخطباء على مستوي الجمهورية، وذلك حتي يسهل البحث عنهم وفقاً للقانون الجديد.

وأكد «عبدالرازق» على دخول قانون المساجد حيز التنفيذ، وتطبيقه على أي خطيب يعتلي المنبر الجمعة المقبلة دون تصريح، وستكون العبرة بالحصول على التصريح فعلا، وليس بمجرد التقدم بالأوراق لاستخراجه.

وقال إن هناك ضوابط جديدة لخطباء المكافأة حتي يتم إفساح الباب أمام المؤهلات العليا، مشيرا إلى أن غير خريجي الأزهر والحاصلين على دراسات عليا ماجستير ودكتوراه من جامعة الأزهر، سوف يعقد لهم اختبار من هيئة من علماء بالأزهر الشريف، وذلك بالتنسيق بين الأزهر والأوقاف.

وشدد «عبدالرازق» على ضرورة أن يكون الخطباء لا ينتمون إلى أحزاب أو تنظيمات سياسية، وعلي المنتمين للسياسية اعتزالها حين صعود المنابر وممارسة العمل الدعوي.

في سياق متصل، قام 26 قارئا للقرآن الكريم، الاثنين، بإنهاء إجراءات سفرهم لإحياء ليالي رمضان في الحارج بدعوات خاصة، وقام 46 مقرئا آخرين بإنهاء أوراقهم أيضا، وذلك للسفر على نفقة الوزارة.